Минфин США рассказал о способах реализации дивидендов, обещанных Трампом

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Анонсированные президентом США Дональдом Трампом дивиденды в размере 2 тысяч долларов на человека могут быть реализованы разными способами, в том числе путем налоговых послаблений, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

В воскресенье американский лидер отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, Трамп пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от тарифов.

"Я еще не обсуждал это с президентом, но, знаете, эти 2 тысячи долларов дивидендов могут поступить в самых разных формах и разными способами. Это могут быть просто налоговые послабления, которые мы видели в повестке президента: отмена налога на чаевые, отмена налога на сверхурочную работу, отмена налога на социальное обеспечение, возможность вычета по автокредитам", - сказал Бессент в интервью телеканалу ABC.

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.