Трамп пообещал выплатить американцам дивиденды на фоне доходов от пошлин
Трамп пообещал выплатить американцам дивиденды на фоне доходов от пошлин - РИА Новости, 09.11.2025
Трамп пообещал выплатить американцам дивиденды на фоне доходов от пошлин
Президент США Дональд Трамп обещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от пошлин... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:27:00+03:00
2025-11-09T20:27:00+03:00
2025-11-09T20:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от пошлин на товары.
В своей соцсети Truth Social в воскресенье политик отметил значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов.
"Дивиденд минимум в 2 тысячи долларов на человека (не считая людей с высокими доходами) будет выплачен всем", - написал Трамп
в Truth Social.
Апелляционный суд США
в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Министр финансов США Скотт Бессент
в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.