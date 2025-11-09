Рейтинг@Mail.ru
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 09.11.2025 (обновлено: 19:55 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/ssha-2053817948.html
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками - РИА Новости, 09.11.2025
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками
Министр транспорта США Шон Даффи не исключил привлечение военных авиадиспетчеров для помощи с гражданскими авиаперевозками на фоне приостановки работы... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:54:00+03:00
2025-11-09T19:55:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139468/15/1394681594_0:0:5401:3038_1920x0_80_0_0_282c5e7711abbfa9f61117a4dd70d448.jpg
https://ria.ru/20251109/ssha-2053809648.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139468/15/1394681594_0:0:4801:3600_1920x0_80_0_0_f39098cf9497cefff48893e2f99896c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Скотт Бессент
В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками

Даффи не исключил привлечения военных диспетчеров для помощи с авиаперевозками

© AP Photo / Mark LennihanНациональная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи не исключил привлечение военных авиадиспетчеров для помощи с гражданскими авиаперевозками на фоне приостановки работы правительства Соединенных Штатов.
Даффи в четверг сообщил о сокращении пропускной способности на 10% в 40 аэропортах страны из-за шатдауна. Исходя из данных на субботу онлайн-сервиса FlightAware, свыше 3,2 тысячи авиарейсов отменили или задержали в США. Министр транспорта в субботу также рассказал, что американские власти ввели ограничения для частных самолетов на фоне приостановки работы правительства, а воскресенье подчеркнул, что по мере приближения праздника Дня благодарения авиаперевозки в Соединенных Штатах уменьшатся до минимума.
"Я не хочу, чтобы американцы столкнулись с перебоями (в перелетах - ред.). Вчера мне написал военный министр Пит Хегсет и сказал: "У меня в распоряжении могут быть несколько авиадиспетчеров, если они тебе пригодятся, то я готов их тебе предоставить". Я не знаю, смогу ли я, потому что они не сертифицированы для работы в тех воздушных пространствах, которые нам нужны, но если смогу, то я их задействую", - сказал Даффи в интервью телеканалу CNN.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне шатдауна.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Вчера, 18:44
 
В миреСШАПит ХегсетДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала