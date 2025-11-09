В США могут привлечь военных авиадиспетчеров для помощи с авиаперевозками

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи не исключил привлечение военных авиадиспетчеров для помощи с гражданскими авиаперевозками на фоне приостановки работы правительства Соединенных Штатов.
Даффи в четверг сообщил о сокращении пропускной способности на 10% в 40 аэропортах страны из-за шатдауна. Исходя из данных на субботу онлайн-сервиса FlightAware, свыше 3,2 тысячи авиарейсов отменили или задержали в США. Министр транспорта в субботу также рассказал, что американские власти ввели ограничения для частных самолетов на фоне приостановки работы правительства, а воскресенье подчеркнул, что по мере приближения праздника Дня благодарения авиаперевозки в Соединенных Штатах уменьшатся до минимума.
"Я не хочу, чтобы американцы столкнулись с перебоями (в перелетах - ред.). Вчера мне написал военный министр Пит Хегсет и сказал: "У меня в распоряжении могут быть несколько авиадиспетчеров, если они тебе пригодятся, то я готов их тебе предоставить". Я не знаю, смогу ли я, потому что они не сертифицированы для работы в тех воздушных пространствах, которые нам нужны, но если смогу, то я их задействую", - сказал Даффи в интервью телеканалу CNN.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне шатдауна.