22:02 09.11.2025
"Рома" обыграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
© AP Photo / Felice CalabroФутболисты "Ромы"
Футболисты Ромы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Felice Calabro
Футболисты "Ромы". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Рома" обыграла "Удинезе" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини (42-я минута, с пенальти) и Зеки Челик (61).
"Рома" набрала 24 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" (15 очков) располагается на десятой позиции.
