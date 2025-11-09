https://ria.ru/20251109/sport-2053832096.html
"Рома" обыграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Удинезе" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
удинезе
рома
лоренцо пеллегрини
"Рома" обыграла "Удинезе" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии