"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ
21:51 09.11.2025
"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты калининградской "Балтики" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости, 09.11.2025
Футбол
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Эдуарда Сперцяна (3-я минута) хозяева ответили точным ударом Брайана Хиля (5).
"Краснодар" набрал 33 очка и вышел на первое место в таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям московский ЦСКА. "Балтика" (28 очков) располагается на пятой позиции.
В следующем туре "быки" 23 ноября на выезде встретятся с московским "Локомотивом", а калининградская команда днем ранее сыграет в гостях с "Оренбургом".
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
9 ноября, 17:16
 
ФутболСпортБрайан ХильКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)БалтикаЭдуард Сперцян
 
 
