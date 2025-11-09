https://ria.ru/20251109/sport-2053831284.html
"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ
"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ - РИА Новости, 09.11.2025
"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты калининградской "Балтики" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:51:00+03:00
2025-11-09T21:51:00+03:00
2025-11-09T21:51:00+03:00
футбол
спорт
брайан хиль
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
балтика
эдуард сперцян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037336273_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_068c7b813c75a0f2232f024845b7b076.jpg
/20251109/sport-2053801242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037336273_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_04ea24bdb5f46d6937c95c05aecb0cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брайан хиль, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), балтика, эдуард сперцян
Футбол, Спорт, Брайан Хиль, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Балтика, Эдуард Сперцян
"Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и "Балтика" сыграли вничью в мачте 15-м тура РПЛ