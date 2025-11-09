https://ria.ru/20251109/sport-2053826715.html
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом" - РИА Новости, 09.11.2025
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не вышел к журналистам на пресс-конференцию после матча чемпионата России по футболу против грозненского... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:17:00+03:00
2025-11-09T21:17:00+03:00
2025-11-09T21:30:00+03:00
футбол
спорт
ахмат
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041705773_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7b6256717eccc432e8fe1fa36ce93183.jpg
/20251109/futbol-2053782324.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041705773_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d46ae0b7cf6c761733aa90e0ece3b4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ахмат, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ахмат, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"
Станкович не вышел к журналистам после матча с грозненским "Ахматом"