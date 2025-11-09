Рейтинг@Mail.ru
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 09.11.2025 (обновлено: 21:30 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/sport-2053826715.html
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом" - РИА Новости, 09.11.2025
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не вышел к журналистам на пресс-конференцию после матча чемпионата России по футболу против грозненского... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:17:00+03:00
2025-11-09T21:30:00+03:00
футбол
спорт
ахмат
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041705773_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7b6256717eccc432e8fe1fa36ce93183.jpg
/20251109/futbol-2053782324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041705773_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d46ae0b7cf6c761733aa90e0ece3b4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, ахмат, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ахмат, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
Станкович не вышел на пресс-конференцию после матча с "Ахматом"

Станкович не вышел к журналистам после матча с грозненским "Ахматом"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Спартак" Деян Станкович
Главный тренер ФК Спартак Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Главный тренер ФК "Спартак" Деян Станкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не вышел к журналистам на пресс-конференцию после матча чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата".
В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Деян Станкович, к сожалению, потерял голос и не может отвечать", - сообщили в пресс-службе "Спартака" "Матч ТВ".
Вместо Станковича на пресс-конференции присутствовал его ассистент Ненад Сакич. Перед этим во флэш-интервью в эфире "Матч ТВ" Станкович вступил в перепалку с журналистом из-за того, что тот задал вопрос про выкрики тренера со скамейки запасных.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Колоскова насторожили слова Карпина про причины кризиса "Динамо"
9 ноября, 14:21
 
ФутболСпортАхматСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала