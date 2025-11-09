https://ria.ru/20251109/sport-2053814341.html
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо" - РИА Новости, 09.11.2025
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"
Московский ЦСКА принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за эпизода с назначением... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:32:00+03:00
2025-11-09T19:32:00+03:00
2025-11-09T19:39:00+03:00
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
пфк цска
динамо москва
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112717/62/1127176292_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_63196f5dd4e68e5756564ead71b0e19c.jpg
/20251109/spartak-2053813468.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112717/62/1127176292_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5295e27a5455abc2bdec82b12808a3d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, российский футбольный союз (рфс), пфк цска, динамо москва, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с махачкалинским "Динамо"