Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 09.11.2025 (обновлено: 19:39 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/sport-2053814341.html
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо" - РИА Новости, 09.11.2025
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"
Московский ЦСКА принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за эпизода с назначением... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:32:00+03:00
2025-11-09T19:39:00+03:00
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
пфк цска
динамо москва
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112717/62/1127176292_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_63196f5dd4e68e5756564ead71b0e19c.jpg
/20251109/spartak-2053813468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112717/62/1127176292_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5295e27a5455abc2bdec82b12808a3d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, российский футбольный союз (рфс), пфк цска, динамо москва, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с "Динамо"

ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с махачкалинским "Динамо"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИгроки ПФК ЦСКА
Игроки ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Игроки ПФК ЦСКА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за эпизода с назначением пенальти в матче Кубка России против махачкалинского "Динамо", сообщили РИА Новости в пресс-службе армейского клуба.
ЦСКА 5 ноября на выезде потерпел поражение от махачкалинского "Динамо" (0:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Единственный гол москвичи пропустили с пенальти, который был назначен в компенсированное к первому тайму время после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).
Ответный матч между ЦСКА и махачкалинским "Динамо" пройдет в Москве 26 ноября.
Пабло Солари - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
9 ноября, 19:25
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)ПФК ЦСКАДинамо МоскваКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала