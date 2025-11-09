https://ria.ru/20251109/sport-2053811196.html
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу - РИА Новости, 09.11.2025
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:06:00+03:00
2025-11-09T19:06:00+03:00
2025-11-09T19:39:00+03:00
футбол
спорт
морган гиббс-уайт
эллиот андерсон
ноттингем форест
астон вилла
борнмут
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a1104efa643cdc217b7b04cdc6795f38.jpg
/20251108/futbol-2053690130.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_5f06f229502f0f904cf4eb2080b25883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, морган гиббс-уайт, эллиот андерсон, ноттингем форест, астон вилла, борнмут, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Морган Гиббс-Уайт, Эллиот Андерсон, Ноттингем Форест, Астон Вилла, Борнмут, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ноттингем" обыграл "Лидс" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу