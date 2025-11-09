Рейтинг@Mail.ru
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 09.11.2025 (обновлено: 19:39 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/sport-2053811196.html
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу - РИА Новости, 09.11.2025
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:06:00+03:00
2025-11-09T19:39:00+03:00
футбол
спорт
морган гиббс-уайт
эллиот андерсон
ноттингем форест
астон вилла
борнмут
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a1104efa643cdc217b7b04cdc6795f38.jpg
/20251108/futbol-2053690130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_5f06f229502f0f904cf4eb2080b25883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, морган гиббс-уайт, эллиот андерсон, ноттингем форест, астон вилла, борнмут, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Морган Гиббс-Уайт, Эллиот Андерсон, Ноттингем Форест, Астон Вилла, Борнмут, Английская премьер-лига (АПЛ)
Футбол
"Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу

"Ноттингем" обыграл "Лидс" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Ноттингема"Футболисты клуба "Ноттингем Форест"
Футболисты клуба Ноттингем Форест - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Ноттингема"
Футболисты клуба "Ноттингем Форест". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Ноттингем Форест" обыграл "Лидс" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ноттингеме, закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. У победителей голы забили Ибраим Сангаре (15-я минута), Морган Гиббс-Уайт (68) и Эллиот Андерсон (90, с пенальти). В составе гостей отличился Лукас Нмеча (13).
"Ноттингем" прервал свою девятиматчевую безвыигрышную серию в Английской премьер-лиге и одержал первую победу при новом тренере Шоне Дайче. Команда с 9 очками идет на предпоследней, 19-й позиции в турнирной таблице. "Лидс" (11 очков) располагается на 16-м месте.

Результаты других матчей:

Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
8 ноября, 17:41
 
ФутболСпортМорган Гиббс-УайтЭллиот АндерсонНоттингем ФорестАстон ВиллаБорнмутАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала