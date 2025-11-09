Рейтинг@Mail.ru
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде - РИА Новости, 09.11.2025
18:58 09.11.2025
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде
Евгения Чикунова выиграла 100-метровку брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, евгения чикунова, юлия ефимова, плавание
Спорт, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Плавание
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде

Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде в Казани

Евгения Чикунова
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Евгения Чикунова выиграла 100-метровку брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом на 100-метровке показала результат 1 минуту 4,84 секунды. Второе место в финальном заплыве заняла Ника Годун (1.04,96). Третьей стала трехкратный призер Олимпиад Юлия Ефимова (1.05,33).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Андрей Минаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Были рады": российский пловец высказался о допуске россиян на ЧМ
Спорт Евгения Чикунова Юлия Ефимова Плавание
 
 
