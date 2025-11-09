https://ria.ru/20251109/sport-2053810492.html
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде
Евгения Чикунова выиграла 100-метровку брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:58:00+03:00
2025-11-09T18:58:00+03:00
2025-11-09T18:58:00+03:00
спорт
евгения чикунова
юлия ефимова
плавание
Новости
ru-RU
спорт, евгения чикунова, юлия ефимова, плавание
Спорт, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Плавание
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде в Казани