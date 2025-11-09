https://ria.ru/20251109/sport-2053801242.html
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости, 09.11.2025
