"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
17:16 09.11.2025 (обновлено: 17:36 09.11.2025)
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
"Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ благодаря голу Комличенко с пенальти

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на 73-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко.
В компенсированное время красную карточку получил главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов.
Игру из-за перебора желтых карточек пропустил полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, лидирующий в гонке бомбардиров текущего сезона чемпионата России с 10 голами.
"Локомотив" набрал 30 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, где "Оренбург" с 11 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре железнодорожники 23 ноября примут "Краснодар", а оренбуржцы днем ранее дома сыграют с калининградской "Балтикой".
