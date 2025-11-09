Рейтинг@Mail.ru
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана - РИА Новости, 09.11.2025
15:04 09.11.2025 (обновлено: 15:42 09.11.2025)
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана - РИА Новости, 09.11.2025
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана
Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла молодежную команду Казахстана (не старше 20 лет) в матче Кубка будущего,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:04:00+03:00
2025-11-09T15:42:00+03:00
спорт, юниорская сборная россии по хоккею
Хоккей, Спорт, Юниорская сборная России по хоккею
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана

Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду Казахстана в Кубке будущего

Юниорская сборная России по хоккею
Юниорская сборная России по хоккею - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : DMITRY RUKHLETSKIY
Юниорская сборная России по хоккею. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла молодежную команду Казахстана (не старше 20 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Максим Сельдемиров (20-я минута) и Андрей Пустовой (54).
Российская команда завершила Кубок будущего на третьем месте. В заключительном матче турнира молодежная сборная России сыграет против ровесников из Белоруссии.
Хоккей Спорт Юниорская сборная России по хоккею
 
 
