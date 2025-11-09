Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла молодежную команду Казахстана (не старше 20 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.