Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана - РИА Новости, 09.11.2025
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана
МОСКВА, 9 ноя
Юниорская сборная России по хоккею обыграла "молодежку" Казахстана
Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду Казахстана в Кубке будущего
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла молодежную команду Казахстана (не старше 20 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Максим Сельдемиров (20-я минута) и Андрей Пустовой (54).
Российская команда завершила Кубок будущего на третьем месте. В заключительном матче турнира молодежная сборная России
сыграет против ровесников из Белоруссии
.