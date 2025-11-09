Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 09.11.2025
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове
Ситуация для ВСУ в Димитрове ухудшается - город практически в окружении, провести ротацию и выйти безболезненно противник уже не может, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
димитров
донецкая народная республика
2025
димитров, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове

Пушилин: Димитров окружен, ВСУ не могут провести ротацию и выйти безболезненно

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация для ВСУ в Димитрове ухудшается - город практически в окружении, провести ротацию и выйти безболезненно противник уже не может, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться, город находится практически в окружении, и выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

