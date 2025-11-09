https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053822274.html
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове
Ситуация для ВСУ в Димитрове ухудшается - город практически в окружении, провести ротацию и выйти безболезненно противник уже не может, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
димитров
донецкая народная республика
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Димитрове
Пушилин: Димитров окружен, ВСУ не могут провести ротацию и выйти безболезненно