Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска
Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска - РИА Новости, 09.11.2025
Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска
Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться и выйти из Красноармейска (украинское название Покровск) на севере города, заявил глава ДНР Денис РИА Новости, 09.11.2025
