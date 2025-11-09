Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 09.11.2025 (обновлено: 20:52 09.11.2025)
Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска
Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться и выйти из Красноармейска (украинское название Покровск) на севере города, заявил глава ДНР Денис РИА Новости, 09.11.2025
2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться и выйти из Красноармейска (украинское название Покровск) на севере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сам Красноармейск - он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие улучшают позиции в окрестностях Красноармейска, перерезая любые возможности восстановления логистики для противника.
