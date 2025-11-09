Мэр Ромн заявил о чрезвычайной ситуации в городе после взрывов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Чрезвычайная ситуация военного характера наблюдается в городе Ромны Сумской области Украины, где ранее раздавались взрывы, заявил мэр города Олег Стогний.
"Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры... К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия общины и соответствующие службы", - написал мэр на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Ромнах на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
