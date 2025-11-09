Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 ноября: подразделения "Востока" освободили Рыбное - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053820780.html
Спецоперация, 9 ноября: подразделения "Востока" освободили Рыбное
Спецоперация, 9 ноября: подразделения "Востока" освободили Рыбное - РИА Новости, 09.11.2025
Спецоперация, 9 ноября: подразделения "Востока" освободили Рыбное
Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Рыбное в Запорожской области, говорится в сводке... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:18:00+03:00
2025-11-09T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
владимир зеленский
марк рютте
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916994_0:187:2975:1860_1920x0_80_0_0_0be508696f1b8d622c6b35fdea7a6cdb.jpg
https://ria.ru/20251109/svo-2053820276.html
https://ria.ru/20251109/dnepr-2053768496.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916994_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_0a70cebe5dd7d0177ffb96efee16de92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, сша, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире

Спецоперация, 9 ноября: подразделения "Востока" освободили Рыбное

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Рыбное в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Как уточнили в МО РФ, населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки. Они взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров. Российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025
Группировка войск "Восток" развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей, отметили в российском ведомстве.
Как следует из сводки, ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли до 1330 военнослужащих.
Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжали уничтожение окруженного противника в районе Купянска. Они отразили шесть атак, которые ВСУ пытались предпринять для деблокирования окруженных формирований. Посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы сбили 16 гексакоптеров противника типа "Баба-Яга", пытавшихся доставить боеприпасы и медикаменты окруженным подразделениям.
В Красноармейске в ДНР штурмовые группы второй армии группировки "Центр" успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны. Здесь были отражены семь атак украинских формирований из района Гришино, с помощью которых ВСУ хотели деблокировать свою окруженную группировку. Также сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения на север, трое военнослужащих ВСУ взяты в плен.
В Димитрове (также в ДНР) подразделения пятой мотострелковой бригады 51-й армии наступали в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в сторону Западного микрорайона.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 247 беспилотников самолетного типа.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова
Вчера, 20:11

Принципиальные моменты незыблемы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что анкориджские договоренности с США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность. В частности, не ставится под вопрос выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, сделанный в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах, подчеркнул Лавров.
Россия, по его словам, на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность достигнутых на лидерском саммите на Аляске договоренностей. В то же время глава МИД РФ предположил, что США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

Не станут провоцировать третью мировую

Генсек НАТО Марк Рютте в субботу в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Альянс в будущем намерен сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По его мнению, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику", а жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Рютте, если тот действительно обеспокоен ядерной войной, чтобы избежать её, прекратить поставки оружия Украине.
Предшественник Рютте Йенс Столтенберг (ныне глава минфина Норвегии) заявил, что НАТО не станет провоцировать начало третьей мировой войны из-за Украины. Он рассказал, что отказал Зеленскому в феврале 2022 в установлении бесполетной зоны над Украиной, так как тогда НАТО пришлось бы нанести удары по системам ПВО в России и Белоруссии для пролета самолетов альянса над украинской территорией, а также атаковать российскую авиацию над Украиной.
Столтенберг добавил, что считает правильным нынешний подход НАТО к конфликту, при котором альянс не отправляет на Украину войска.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Вчера, 12:19

На Украине грядет военная диктатура

УВД российской администрации Харьковской области сообщило, что украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для зарубежных СМИ, ликвидировали в Харьковской области.
Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Зеленского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Киевской области по тренировочной базе украинского спецназа около аэродрома был нанесен удар.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМарк РюттеСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала