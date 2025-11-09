МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Рыбное в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.

Как уточнили в МО РФ , населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки. Они взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров. Российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025

Группировка войск "Восток" развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей , отметили в российском ведомстве.

Как следует из сводки, ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли до 1330 военнослужащих.

Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжали уничтожение окруженного противника в районе Купянска. Они отразили шесть атак, которые ВСУ пытались предпринять для деблокирования окруженных формирований. Посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы сбили 16 гексакоптеров противника типа "Баба-Яга", пытавшихся доставить боеприпасы и медикаменты окруженным подразделениям.

Красноармейске в ДНР штурмовые группы второй армии группировки "Центр" успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны. Здесь были отражены семь атак украинских формирований из района Гришино, с помощью которых ВСУ хотели деблокировать свою окруженную группировку. Также сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения на север, трое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Димитрове (также в ДНР) подразделения пятой мотострелковой бригады 51-й армии наступали в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в сторону Западного микрорайона.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины , транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 247 беспилотников самолетного типа.

Принципиальные моменты незыблемы

Донбасса и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что анкориджские договоренности с США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность. В частности, не ставится под вопрос выбор жителей Крыма Новороссии , сделанный в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах, подчеркнул Лавров.

Россия, по его словам, на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность достигнутых на лидерском саммите на Аляске договоренностей. В то же время глава МИД РФ предположил, что США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

Не станут провоцировать третью мировую

Генсек НАТО Марк Рютте в субботу в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Альянс в будущем намерен сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По его мнению, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику", а жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Рютте, если тот действительно обеспокоен ядерной войной, чтобы избежать её, прекратить поставки оружия Украине.

Предшественник Рютте Йенс Столтенберг (ныне глава минфина Норвегии ) заявил, что НАТО не станет провоцировать начало третьей мировой войны из-за Украины. Он рассказал, что отказал Зеленскому в феврале 2022 в установлении бесполетной зоны над Украиной, так как тогда НАТО пришлось бы нанести удары по системам ПВО в России и Белоруссии для пролета самолетов альянса над украинской территорией, а также атаковать российскую авиацию над Украиной.

Столтенберг добавил, что считает правильным нынешний подход НАТО к конфликту, при котором альянс не отправляет на Украину войска.

На Украине грядет военная диктатура

УВД российской администрации Харьковской области сообщило, что украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для зарубежных СМИ, ликвидировали в Харьковской области.

Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Зеленского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.