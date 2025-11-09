Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025 - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 09.11.2025 (обновлено: 14:07 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053778491.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025 - РИА Новости, 09.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:05:00+03:00
2025-11-09T14:07:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Интерактивная карта СВО >>

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 ноября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили село Рыбное в Запорожской области, а также нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотник, 635 зенитных ракетных комплекса, 25 925 танков и других бронемашин, 1 611 реактивных систем залпового огня, 31 194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 46 243 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияУкраинаХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала