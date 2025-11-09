https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053740669.html
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Senator производства... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:02:00+03:00
2025-11-09T06:02:00+03:00
2025-11-09T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_b1e4c0a4bdba87666fc6b54ef54f87c0.jpg
россия
константиновка
сша
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой
Операторы БПЛА уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой