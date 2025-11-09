Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 09.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Senator производства США и автомобиль ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"В населенном пункте Константиновка операторы беспилотных систем обнаружили и поразили вражескую бронемашину Senator. Первым попаданием технику удалось остановить, вторым и третьим - полностью уничтожить. Кроме того, в том же районе был ликвидирован автомобиль противника, на котором он пытался скрыться", - говорится в сообщении.
Уничтожение опорного пункта ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
