Экс-артист "Цирка дю Солей" рассказал, как стал сапером на СВО
Экс-артист "Цирка дю Солей" рассказал, как стал сапером на СВО - РИА Новости, 09.11.2025
Экс-артист "Цирка дю Солей" рассказал, как стал сапером на СВО
Бывший акробат "Цирка дю Солей", ныне мобилизованный, поделился с РИА Новости своей историей и рассказал, как навыки из мирной профессии помогают ему выполнять... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:47:00+03:00
2025-11-09T05:47:00+03:00
2025-11-09T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Экс-артист "Цирка дю Солей" рассказал, как стал сапером на СВО
Экс-акробат "Цирка дю Солей" стал сапером на СВО
ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Бывший акробат "Цирка дю Солей", ныне мобилизованный, поделился с РИА Новости своей историей и рассказал, как навыки из мирной профессии помогают ему выполнять боевые задачи.
"Я был изначально акробатом, сотрудничал с "Цирком дю Солей", но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру", – рассказал военный.
По его словам, физическая подготовка и умение быстро реагировать оказались крайне полезны на СВО.
"Навыки перемещения, быстрого реагирования и скорость реакции – всё это здесь пригождается, это факт. Чем лучше ты физически развит, тем гораздо проще выживать, находиться, работать и выполнять поставленные задачи", – отметил он.
По словам бойца, ещё в самом начале службы ему довелось попасть в коллектив, где собрались люди самых разных профессий.
"Наш первый блиндаж мы копали вчетвером: я – акробат, учитель ОБЖ и обществознания, алтарник и автослесарь. Таким коллективом мы и жили первые полгода, пока нас не распределили по разным задачам", – вспоминает военнослужащий.
Разнообразие профессий, по его мнению, помогает справляться с трудностями во время выполнения боевых задач.
"Когда мы люди разных профессий, разных взглядов, нам интересно друг с другом общаться. Общение помогает справляться с насущными проблемами и с поставленными задачами", – заключил он.
Размышляя о будущем, военнослужащий признался, что после победы хотел бы заняться преподавательской деятельностью.
"Скорее всего уйду в педагогику. Возможно, буду обучать пилотов беспилотных систем, либо пойду работать в школу: учителем физкультуры, обществознания или ОБЖ", – рассказал он.