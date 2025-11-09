Экс-артист "Цирка дю Солей" рассказал, как стал сапером на СВО

ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Бывший акробат "Цирка дю Солей", ныне мобилизованный, поделился с РИА Новости своей историей и рассказал, как навыки из мирной профессии помогают ему выполнять боевые задачи.

"Я был изначально акробатом, сотрудничал с "Цирком дю Солей", но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру", – рассказал военный.

По его словам, физическая подготовка и умение быстро реагировать оказались крайне полезны на СВО.

"Навыки перемещения, быстрого реагирования и скорость реакции – всё это здесь пригождается, это факт. Чем лучше ты физически развит, тем гораздо проще выживать, находиться, работать и выполнять поставленные задачи", – отметил он.

По словам бойца, ещё в самом начале службы ему довелось попасть в коллектив, где собрались люди самых разных профессий.

"Наш первый блиндаж мы копали вчетвером: я – акробат, учитель ОБЖ и обществознания, алтарник и автослесарь. Таким коллективом мы и жили первые полгода, пока нас не распределили по разным задачам", – вспоминает военнослужащий.

Разнообразие профессий, по его мнению, помогает справляться с трудностями во время выполнения боевых задач.

"Когда мы люди разных профессий, разных взглядов, нам интересно друг с другом общаться. Общение помогает справляться с насущными проблемами и с поставленными задачами", – заключил он.

Размышляя о будущем, военнослужащий признался, что после победы хотел бы заняться преподавательской деятельностью.