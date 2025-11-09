Рейтинг@Mail.ru
19:25 09.11.2025
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
футбол
спорт
пабло солари
георгий мелкадзе
спартак москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
станислав черчесов
спорт, пабло солари, георгий мелкадзе, спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), станислав черчесов
Футбол
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ

Дубль Солари принес "Спартаку" победу над "Ахматом" в матче РПЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Пабло Солари (36-я и 52-я минуты), в составе хозяев отличился Георгий Мелкадзе (60).
09 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
59‎’‎ • Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
36‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
51‎’‎ • Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
"Спартак" с 25 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, потерпевший третье поражение подряд "Ахмат" (16 очков) располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "красно-белые" 22 ноября примут столичный ЦСКА, грозненцы в тот же день на выезде встретятся с казанским "Рубином".
Футбол Спорт Пабло Солари Георгий Мелкадзе Спартак Москва Ахмат РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Станислав Черчесов
 
 
