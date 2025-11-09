https://ria.ru/20251109/spartak-2053813468.html
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ - РИА Новости, 09.11.2025
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости, 09.11.2025
"Спартак" победил "Ахмат" Черчесова в матче РПЛ
Дубль Солари принес "Спартаку" победу над "Ахматом" в матче РПЛ