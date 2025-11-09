В Киеве более 80% школьников не говорят на украинском на переменах

"В киевских школах стали меньше использовать украинский язык. 66% киевских школьников признались, что не говорят на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах", - говорится в публикации издания со ссылкой на результаты опроса.

Замминистра образования страны Анастасия Коновалова 30 октября сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи - его используют 49%, а в 2023 году этот показатель составлял 55%. Замминистра уточнила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% - тем, что в семье общаются на русском языке, а в школьной среде - на украинском. Еще 13% отметили, что вне школы у них отсутствует среда для общения на украинском, 12% молодежи не говорят на украинском из-за его недостаточного знания. Коновалова подчеркнула, что 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.