22:35 09.11.2025 (обновлено: 22:56 09.11.2025)
Два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии
Два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии
© Фото : ta3/Patrik JagerCтолкновение поездов рядом с Братиславой
Cтолкновение поездов рядом с Братиславой
БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии, данных о пострадавших пока нет, на место направлены экстренные службы, сообщила в воскресенье словацкая полиция.
«
"Столкновение двух поездов рядом с Братиславой. Спасательные службы и полиция - на месте", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
В полиции заявили, что больше информации будет предоставлено, когда позволит ситуация. Данные о возможных жертвах или пострадавших не приводятся.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Словакии рассказали о состоянии пассажиров столкнувшихся поездов
13 октября, 23:00
 
