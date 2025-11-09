Рейтинг@Mail.ru
Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля"
Наука
 
05:28 09.11.2025 (обновлено: 15:27 09.11.2025)
Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля"
Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля" - РИА Новости, 09.11.2025
Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля"
Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется к Земле, сообщает портал The Astronomer’s Telegram. РИА Новости, 09.11.2025
земля, гарвардский университет, южная африка, в мире
Наука, Земля, Гарвардский университет, Южная Африка, В мире
Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля"

Astronomer's Telegram: с космического объекта 3I/ATLAS получен первый сигнал

© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется к Земле, сообщает портал The Astronomer’s Telegram.
"Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в сообщении.
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
15 октября, 19:34
Радиосигнал принял 24 октября радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке. При этом предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения 28 сентября этого года провалились.
По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, ожидается, что 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" будет пытаться поймать радиосигнал от объекта на низких частотах.
Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Странное свечение с Марса и траектория 3I/ATLAS: что заявили ученые
30 октября, 18:50
 
НаукаЗемляГарвардский университетЮжная АфрикаВ мире
 
 
