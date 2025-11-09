Ученые поймали первый сигнал с "инопланетного корабля"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется к Земле, сообщает портал The Astronomer’s Telegram.
"Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в сообщении.
Радиосигнал принял 24 октября радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке. При этом предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения 28 сентября этого года провалились.
По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, ожидается, что 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" будет пытаться поймать радиосигнал от объекта на низких частотах.
Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
