В школах Химок введен единый патриотический стандарт
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В 26 школах подмосковных Химок в настоящее время реализуется единый патриотический стандарт, в рамках которого на стендах в образовательных учреждениях размещается информация о лидерах страны, региона и города, а также о воинских званиях, символах и важнейших исторических датах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Патриотический стандарт – это системная работа по укреплению исторической памяти и формированию у подрастающего поколения уважения к нашим государственным символам, героическим страницам страны и важнейшим датам", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования администрации Химок Юрия Кандалова.
Оформление школьных пространств в одном стиле проводится в рамках масштабной патриотической программы "Успех V единстве поколений". За время реализации только в "Тридцать первой школе" было проведено свыше 50 мероприятий.
"Программа прививает школьникам любовь к своей Родине, к своему Отечеству, дает возможность вспомнить и узнать что-то новое из истории нашей страны. Сегодня форматы патриотических встреч всегда разные и они выходят на новый уровень, ведь география реализации программы охватила всю Московскую область", – рассказала директор школы Ольга Марасанова.