Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Двадцать медицинских специалистов Химкинской клинической больницы приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области, организованном в рамках губернаторской программы "Здоровье Подмосковья", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ключевая тема съезда - внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении, в его программе – 18 секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. В первый день работы участники съезда обсудили, в частности, разработку и внедрение современных медицинских информационных систем, применение искусственного интеллекта в диагностике и лечении и задачи телемедицины. Также были представлены доклады о современных подходах в неврологии, респираторной медицине, терапии диабета и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
Организаторами съезда выступили Минздрав Подмосковья, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.