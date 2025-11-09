Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области

Ключевая тема съезда - внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении, в его программе – 18 секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. В первый день работы участники съезда обсудили, в частности, разработку и внедрение современных медицинских информационных систем, применение искусственного интеллекта в диагностике и лечении и задачи телемедицины. Также были представлены доклады о современных подходах в неврологии, респираторной медицине, терапии диабета и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.