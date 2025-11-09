Рейтинг@Mail.ru
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/sezd-2053795078.html
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области - РИА Новости, 09.11.2025
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
Двадцать медицинских специалистов Химкинской клинической больницы приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области, организованном в рамках... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:15:00+03:00
2025-11-09T16:15:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053794920_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_962a3631461b48fb7c2e9996195b22a6.jpg
https://ria.ru/20251109/shkola-2053794273.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053794920_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_59622437c5dee00ddc3d6c2a6b9158fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области

Медицинские специалисты из Химок обсудили внедрение ИИ в здравоохранении

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиIX Съезд терапевтов Московской области
IX Съезд терапевтов Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
IX Съезд терапевтов Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Двадцать медицинских специалистов Химкинской клинической больницы приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области, организованном в рамках губернаторской программы "Здоровье Подмосковья", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ключевая тема съезда - внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении, в его программе – 18 секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. В первый день работы участники съезда обсудили, в частности, разработку и внедрение современных медицинских информационных систем, применение искусственного интеллекта в диагностике и лечении и задачи телемедицины. Также были представлены доклады о современных подходах в неврологии, респираторной медицине, терапии диабета и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
Организаторами съезда выступили Минздрав Подмосковья, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.
Школы в Химках оформляются в рамках единого патриотического стандарта - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В школах Химок введен единый патриотический стандарт
16:14
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала