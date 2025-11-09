"Был неприятный момент": Савикову задали вопрос об обидах на "Спартак"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник петербургского СКА Егор Савиков в разговоре с РИА Новости признался, что не испытывает никакого негатива в отношении московского "Спартака", за который он выступал ранее.
В межсезонье Савиков, права на которого принадлежали "Спартаку", не смог договориться с клубом о новом контракте. В октябре "красно-белые" обменяли права на защитника в СКА, получив денежную компенсацию, права на центрфорварда клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Марата Хуснутдинова, а также нападающего Максима Сельдемирова. Впоследствии Савиков подписал с петербуржцами контракт до конца сезона-2027/28.
«
"Во всей этой ситуации все зависело не от меня. Я лишь отмечу, что у меня не осталось никаких обид. Напротив, я очень благодарен "Спартаку" за то, что они мне дали первый шаг в большой хоккей. Да, был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же. У меня не осталось ничего, кроме благодарности в отношении "Спартака", - сказал Савиков.
Савикову 22 года. В составе "Спартака", за который он выступал с 2021 по 2025 годы, он провел 198 матчей в чемпионатах и плей-офф КХЛ и набрал суммарно 49 очков (10 голов и 39 передач).
