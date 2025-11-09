https://ria.ru/20251109/saratov-2053764288.html
В Саратове возбудили дело после массовой драки
В Саратове возбудили дело после массовой драки - РИА Новости, 09.11.2025
В Саратове возбудили дело после массовой драки
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой, которая произошла в субботу в центре Саратова, один из пострадавших был... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:57:00+03:00
2025-11-09T11:57:00+03:00
2025-11-09T14:34:00+03:00
происшествия
саратов
горький
дзержинский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251106/delo-2053190013.html
https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html
саратов
горький
дзержинский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, горький, дзержинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Горький, Дзержинский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове возбудили дело после массовой драки
В Саратове возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой, которая произошла в субботу в центре Саратова, один из пострадавших был госпитализирован, сообщили в правоохранительных органах.
В социальных сетях распространились видеозаписи инцидента, судя по которым в драке участвовали не менее двух десятков человек. Позже за одним из пострадавших приехала скорая помощь.
"По предварительным данным, сегодня около 21.40 (в 20.40 мск субботы – ред.) в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Горького
и Дзержинского
города Саратова
. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. В ходе происшествия телесные повреждения получил местный житель, который был госпитализирован", - уточнили в пресс-службе регионального ГУМВД в Telegram-канале
.
В СУСК по Саратовской области
в воскресенье сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
("хулиганство").
"Следователями СК
выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также сбор доказательств. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина", - добавили в СУСК.
В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий.
"В медиапространстве распространяется информация о том, что в Саратове группа приезжих избила мужчину. Сообщается, что подобные инциденты происходят не впервые", - говорится в Telegram-канале ведомства.