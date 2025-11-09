В Саратове возбудили дело после массовой драки

САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой, которая произошла в субботу в центре Саратова, один из пострадавших был госпитализирован, сообщили в правоохранительных органах.

В социальных сетях распространились видеозаписи инцидента, судя по которым в драке участвовали не менее двух десятков человек. Позже за одним из пострадавших приехала скорая помощь.

"По предварительным данным, сегодня около 21.40 (в 20.40 мск субботы – ред.) в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Горького Дзержинского города Саратова . На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. В ходе происшествия телесные повреждения получил местный житель, который был госпитализирован", - уточнили в пресс-службе регионального ГУМВД в Telegram-канале

В СУСК по Саратовской области в воскресенье сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также сбор доказательств. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина", - добавили в СУСК.

В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий.