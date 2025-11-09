Рейтинг@Mail.ru
В Саратове возбудили дело после массовой драки - РИА Новости, 09.11.2025
11:57 09.11.2025 (обновлено: 14:34 09.11.2025)
В Саратове возбудили дело после массовой драки
В Саратове возбудили дело после массовой драки - РИА Новости, 09.11.2025
В Саратове возбудили дело после массовой драки
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой, которая произошла в субботу в центре Саратова, один из пострадавших был... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
саратов
горький
дзержинский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, саратов, горький, дзержинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Горький, Дзержинский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове возбудили дело после массовой драки

В Саратове возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой, которая произошла в субботу в центре Саратова, один из пострадавших был госпитализирован, сообщили в правоохранительных органах.
В социальных сетях распространились видеозаписи инцидента, судя по которым в драке участвовали не менее двух десятков человек. Позже за одним из пострадавших приехала скорая помощь.
"По предварительным данным, сегодня около 21.40 (в 20.40 мск субботы – ред.) в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Горького и Дзержинского города Саратова. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. В ходе происшествия телесные повреждения получил местный житель, который был госпитализирован", - уточнили в пресс-службе регионального ГУМВД в Telegram-канале.
В СУСК по Саратовской области в воскресенье сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").
"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также сбор доказательств. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина", - добавили в СУСК.
В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий.
"В медиапространстве распространяется информация о том, что в Саратове группа приезжих избила мужчину. Сообщается, что подобные инциденты происходят не впервые", - говорится в Telegram-канале ведомства.
ПроисшествияСаратовГорькийДзержинскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
