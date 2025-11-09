Рейтинг@Mail.ru
02:44 09.11.2025
Пушков поставил на место Рютте после слов о России
Пушков поставил на место Рютте после слов о России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте озабочен "ядерной риторикой" России, при этом он продолжает воспринимать кризис в отношениях между Москвой и НАТО с неуместным юмором, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
"В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем", — написал он, комментируя недавнее заявление Рютте о сдерживании России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал
Вчера, 13:02
По словам парламентария, получив должность генсека НАТО с огромной зарплатой, Рютте стало наплевать на избирателей и судьбы европейцев.
"Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними", — пояснил Пушков.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
7 ноября, 10:06
Вчера Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику" и в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием, заявил ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия
6 ноября, 13:19
 
В миреРоссияМоскваЕвропаМарк РюттеАлексей ПушковВладимир ПутинНАТО
 
 
