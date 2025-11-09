Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, отказалась фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на итоговом турнире WTA.

После традиционных речей и церемонии награждения обе теннисистки были приглашены позировать на корте с Арчер, но Рыбакина отказалась присоединяться, показывая жестами, что не намерена этого делать.