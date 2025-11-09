Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, отказалась фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на итоговом турнире WTA.
Рыбакина выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей итогового турнира, в котором участвовала третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа.
После традиционных речей и церемонии награждения обе теннисистки были приглашены позировать на корте с Арчер, но Рыбакина отказалась присоединяться, показывая жестами, что не намерена этого делать.
По данным The Athletic, демарш Рыбакиной может быть связан с отстранением ее тренера Стефано Вукова, который в январе был дисквалифицирован WTA на один год за психологическое насилие в отношении подопечных, в частности Рыбакиной. В июне он обжаловал решение в суде, а в августе запрет был снят.