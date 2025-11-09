Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа
01:55 09.11.2025 (обновлено: 07:25 09.11.2025)
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа - РИА Новости, 09.11.2025
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа
Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, отказалась фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей... РИА Новости, 09.11.2025
спорт, елена рыбакина, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннис
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа

Рыбакина отказалась фотографироваться с Арчер после победы на итоговом турнире

© Фото : Пресс-служба ChinaOpenЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба ChinaOpen
Елена Рыбакина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, отказалась фотографироваться с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Поршей Арчер после победы на итоговом турнире WTA.
Рыбакина выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей итогового турнира, в котором участвовала третий раз подряд. Ранее она не проходила дальше группового этапа.
После традиционных речей и церемонии награждения обе теннисистки были приглашены позировать на корте с Арчер, но Рыбакина отказалась присоединяться, показывая жестами, что не намерена этого делать.
По данным The Athletic, демарш Рыбакиной может быть связан с отстранением ее тренера Стефано Вукова, который в январе был дисквалифицирован WTA на один год за психологическое насилие в отношении подопечных, в частности Рыбакиной. В июне он обжаловал решение в суде, а в августе запрет был снят.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA
8 ноября, 22:24
 
ТеннисСпортЕлена РыбакинаАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
 
