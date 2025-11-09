Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ получил премию "Эмблема Мундус"
20:36 09.11.2025
Глава РФПИ получил премию "Эмблема Мундус"
Глава РФПИ получил премию "Эмблема Мундус"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.11.2025
россия, дубай, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Дубай, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
© Фото : соцсети Кирилла ДмитриеваГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил в Дубае премию "Эмблема Мундус" за содействие диалогу и миру между народами
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил в Дубае премию "Эмблема Мундус" за содействие диалогу и миру между народами
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что получил в Дубае премию "Эмблема Мундус" за содействие диалогу и миру между народами.
"Удостоен премии "Эмблема Мундус" на IV Дубайском оперном балу в знак признания усилий по содействию конструктивному диалогу, сотрудничеству, культурных мостов и мира между народами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
РоссияДубайКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
