Десятки волонтеров ФНС восстанавливали дома в Донбассе

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Десятки добровольцев Федеральной налоговой службы (ФНС) России восстанавливали дома нуждающихся мирных жителей Донбасса в составе групп, организованных Русской православной церковью, заявил заместитель главы ФНС Константин Чекмышев.
"В 2022 году мы начали свою совместную деятельность со штабом помощи беженцам, который был организован под руководством Русской православной церкви. Именно тогда у нас появилась точка отсчета, появилось движение добровольцев ФНС России… Мы тоже откликнулись на призыв Русской православной церкви и приняли участие в акции, которая помогала восстанавливать разрушенные дома в Донбассе. Десятки наших человек поехали в группы и помогали", – сказал Чекмышев на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) проходит 8-11 ноября, на нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.