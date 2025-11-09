https://ria.ru/20251109/rossiya-2053795707.html
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
Жители восьми регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей... РИА Новости, 09.11.2025
