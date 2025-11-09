Рейтинг@Mail.ru
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
Хорошие новости
 
16:17 09.11.2025 (обновлено: 17:01 09.11.2025)
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами - РИА Новости, 09.11.2025
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
Жители восьми регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей... РИА Новости, 09.11.2025
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами

Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жители восьми регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином.
"Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи "Мечталлион" стали миллионерами, выиграв призы по одному миллиону рублей", — сообщили в компании.
Счастливые билеты они купили в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Башкирии, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении.
Общая сумма всех выигрышей 164-го тиража превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч штук.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Эксперты рассказали, на что россияне тратят выигрыш от 1 млн рублей
28 октября, 09:49
 
