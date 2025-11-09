Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в среду после окончания Совета по межнациональным отношениям, показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего российской армии Рафи Джабара, который потерял обе ноги.

Кадры были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"

Путин посмотрел обращение добровольца с поднесенного ему мобильного телефона.

"Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена", - сказал военнослужащий в своем обращении к президенту.

В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН Игорь Баринов напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным "Абдулла", который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс , был тяжело ранен, потерял обе ноги.