Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2025
15:05 09.11.2025
Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе
Путину показали обращение ветерана боевых действий в Донбассе

Путину показали обращение потерявшего обе ноги ветерана боевых действий в ДНР

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в среду после окончания Совета по межнациональным отношениям, показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего российской армии Рафи Джабара, который потерял обе ноги.
Путин посмотрел обращение добровольца с поднесенного ему мобильного телефона.
"Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена", - сказал военнослужащий в своем обращении к президенту.
В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН Игорь Баринов напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным "Абдулла", который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс, был тяжело ранен, потерял обе ноги.
Баринов напомнил, что тогда просил президента сделать Джабару новые ноги, и сообщил, что на минувшей неделе военнослужащий сделал первые шаги на своих новых ногах. Глава агентства пообещал потом показать президенту видеоподтверждение.
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО
9 марта, 14:04
 
