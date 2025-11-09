Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол

ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Суданские власти продолжают закупать у России сельскохозяйственную продукцию, а также нефтепродукты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.

"Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения, а в последнее время - и нефтепродукты, особенно после остановки единственного в стране нефтеперерабатывающего завода", - рассказал он.