https://ria.ru/20251109/rossija-2053745296.html
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол - РИА Новости, 09.11.2025
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Суданские власти продолжают закупать у России сельскохозяйственную продукцию, а также нефтепродукты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:35:00+03:00
2025-11-09T07:35:00+03:00
2025-11-09T07:35:00+03:00
экономика
россия
андрей черновол
судан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148148/16/1481481676_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_75d678b725ad62b8a87d4e9d3da8b158.jpg
https://ria.ru/20251109/oruzhie-2053735752.html
россия
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148148/16/1481481676_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0d197a6ac1a46dc8a02154bdfee01cae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей черновол, судан
Экономика, Россия, Андрей Черновол, Судан
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Посол Черновол: Судан продолжает закупать у РФ сельхозпродукцию и нефтепродукты
ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Суданские власти продолжают закупать у России сельскохозяйственную продукцию, а также нефтепродукты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
"Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения, а в последнее время - и нефтепродукты, особенно после остановки единственного в стране нефтеперерабатывающего завода", - рассказал он.
При этом посол отметил, что "в условиях санкционного давления на наши государства значительная часть этих поставок идет через третьи страны".