Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол - РИА Новости, 09.11.2025
07:35 09.11.2025
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол - РИА Новости, 09.11.2025
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Суданские власти продолжают закупать у России сельскохозяйственную продукцию, а также нефтепродукты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:35:00+03:00
2025-11-09T07:35:00+03:00
экономика
россия
андрей черновол
судан
россия
судан
экономика, россия, андрей черновол, судан
Экономика, Россия, Андрей Черновол, Судан
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол

Посол Черновол: Судан продолжает закупать у РФ сельхозпродукцию и нефтепродукты

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкСтолица Судана город Хартум
Столица Судана город Хартум - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Столица Судана город Хартум. Архивное фото
ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Суданские власти продолжают закупать у России сельскохозяйственную продукцию, а также нефтепродукты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
"Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения, а в последнее время - и нефтепродукты, особенно после остановки единственного в стране нефтеперерабатывающего завода", - рассказал он.
При этом посол отметил, что "в условиях санкционного давления на наши государства значительная часть этих поставок идет через третьи страны".
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну
Экономика Россия Андрей Черновол Судан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
