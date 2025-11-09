Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если при употреблении одинаковых домашних консервов у кого-то появились слабость, головная боль, двоение в глазах, сухость во рту, тошнота, рвота, а также опускаются веки, становится трудно глотать или дышать, нарушается моторика кишечника, то нужно немедленно обратиться за медпомощью, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что шесть случаев ботулизма зафиксировано в Москве , все пострадавшие ели соления собственного приготовления, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит эпидрасследование.

"Не употребляйте домашние консервы с признаками нарушенной герметичности: выпуклые крышки, подтеки, пена, выделение газа при открытии, неприятный или необычный запах, помутнение или изменение цвета продукта. Такие банки нужно утилизировать - не пробуйте содержимое", - рассказали в ведомстве.

Там также рекомендовали соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке, необходимы стерильные банки и крышки, нужно тщательно мыть руки и овощи, избегать загрязнения. Помимо этого, необходимо хранить домашние консервы при рекомендованных условиях и не использовать просроченные продукты.

