Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rospotrebnadzor-2053774664.html
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма - РИА Новости, 09.11.2025
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма
Если при употреблении одинаковых домашних консервов у кого-то появились слабость, головная боль, двоение в глазах, сухость во рту, тошнота, рвота, а также... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T13:36:00+03:00
2025-11-09T13:36:00+03:00
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251016/dagestan-2048584650.html
https://ria.ru/20251109/botulizm-2053759885.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма

Роспотребнадзор назвал симптомы ботулизма после случаев отравления в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если при употреблении одинаковых домашних консервов у кого-то появились слабость, головная боль, двоение в глазах, сухость во рту, тошнота, рвота, а также опускаются веки, становится трудно глотать или дышать, нарушается моторика кишечника, то нужно немедленно обратиться за медпомощью, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что шесть случаев ботулизма зафиксировано в Москве, все пострадавшие ели соления собственного приготовления, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит эпидрасследование.
Машины скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Дагестане госпитализировали две семьи с ботулизмом
16 октября, 12:23
"Не употребляйте домашние консервы с признаками нарушенной герметичности: выпуклые крышки, подтеки, пена, выделение газа при открытии, неприятный или необычный запах, помутнение или изменение цвета продукта. Такие банки нужно утилизировать - не пробуйте содержимое", - рассказали в ведомстве.
Там также рекомендовали соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке, необходимы стерильные банки и крышки, нужно тщательно мыть руки и овощи, избегать загрязнения. Помимо этого, необходимо хранить домашние консервы при рекомендованных условиях и не использовать просроченные продукты.
"Если вы или близкие употребляли одинаковую домашнюю консервацию и у кого‑то появились симптомы: слабость, головная боль, двоение в глазах, опущение век, затруднение глотания или речи, сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, нарушение моторики кишечника - запор, немедленно обратитесь за медицинской помощью и сообщите врачам", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве рекомендовали сохранить оставшиеся продукты, банки и крышки по возможности с маркировкой и сообщить об этом в местное управление Роспотребнадзора или в лечебное учреждение - эти образцы могут понадобиться для лабораторного исследования и эпидрасследования.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Москве выявили шесть случаев ботулизма
10:55
 
Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала