17:00 09.11.2025 (обновлено: 18:44 09.11.2025)
"Райо Вальекано" – "Реал": смотреть онлайн матч Ла Лиги 9 ноября
"Райо Вальекано" – "Реал": смотреть онлайн матч Ла Лиги 9 ноября
"Райо Вальекано" и мадридский "Реал" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Райо Вальекано" и мадридский "Реал" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Во сколько начало

Встреча состоится 9 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча пройдет на онлайн-платформе "Кинопоиск". Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
9 ноября, 07:48
 
