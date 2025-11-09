https://ria.ru/20251109/rayo-valekano-real-smotret-onlayn-9-noyabrya-2053799066.html
"Райо Вальекано" – "Реал": смотреть онлайн матч Ла Лиги 9 ноября
"Райо Вальекано" – "Реал": смотреть онлайн матч Ла Лиги 9 ноября
"Райо Вальекано" и мадридский "Реал" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
футбол
спорт
райо вальекано
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
анонсы и трансляции матчей
