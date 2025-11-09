https://ria.ru/20251109/pvo-2053801956.html
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 09.11.2025
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Дежурные средства российской ПВО за четыре часа сбили десять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:30:00+03:00
2025-11-09T17:30:00+03:00
2025-11-09T17:30:00+03:00
безопасность
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
ПВО за четыре часа сбила десять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями