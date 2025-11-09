Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 09.11.2025 (обновлено: 08:26 09.11.2025)
ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 44 украинских дрона над российской территорией, сообщили в Минобороны.
специальная военная операция на украине
ростовская область
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
ростовская область
брянская область
ростовская область, брянская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 44 украинских дрона над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
7 ноября, 05:05
Российские военные сбили 43 БПЛА в Брянской области и один — в Ростовской.
В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
