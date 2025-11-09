https://ria.ru/20251109/pvo-2053745061.html
ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 44 украинских дрона над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:30:00+03:00
2025-11-09T07:30:00+03:00
2025-11-09T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_5b141d63b461d01ee68ac15647b6ee79.jpg
https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053332014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4a557e969355985c66acff82dcd9db52.jpg
