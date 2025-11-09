Песков отметил ясность позиции Путина по ядерным испытаниям

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о позиции главы государства по ядерным испытаниям, отметил, что президент всегда делает то, что имеет в виду.

"Нам главное, что мы прекрасно понимаем, что имеет в виду наш президент. И он всегда, что имеет в виду, то и делает", - сказал Песков.