Песков отметил ясность позиции Путина по ядерным испытаниям - РИА Новости, 09.11.2025
14:08 09.11.2025
Песков отметил ясность позиции Путина по ядерным испытаниям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о позиции главы государства по ядерным испытаниям, отметил, что президент всегда делает то, что имеет в РИА Новости, 09.11.2025
россия, дмитрий песков, сша, павел зарубин, москва, дональд трамп
Россия, Дмитрий Песков, США, Павел Зарубин, Москва, Дональд Трамп
Песков отметил ясность позиции Путина по ядерным испытаниям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о позиции главы государства по ядерным испытаниям, отметил, что президент всегда делает то, что имеет в виду.
Песков, комментируя в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, подчеркнул, что Москва будет пытаться понять, что имел в виду американский лидер.
"Нам главное, что мы прекрасно понимаем, что имеет в виду наш президент. И он всегда, что имеет в виду, то и делает", - сказал Песков.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
РоссияДмитрий ПесковСШАПавел ЗарубинМоскваДональд Трамп
 
 
