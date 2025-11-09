Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска

https://ria.ru/20251109/pushilin-2053821500.html
ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
.
"Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части", — рассказал он в видеообращении.
По его словам, противник пытается выйти из окружения через север города, одну из таких попыток недавно пресекли российские бойцы. Они улучшают позиции в окрестностях города, перерезая любые возможности восстановления логистики для противника.
ВСУ пытаются спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова, пытаясь контратаковать в городе Родинском, однако не достигают значимого успеха, несмотря на достаточно серьезные боестолкновения.
«
"Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем", — констатировал Пушилин.
Ранее в воскресенье глава ДНР
сообщил, что украинские подразделения, попавшие в окружение в районе Красноармейска
и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. По словам Пушилина
, это одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. В центре внимания властей находятся мирные жители, которых необходимо спасти из освобождаемых населенных пунктов и оказать им необходимую помощь.
Здесь проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку
. Красноармейск также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово
. Он был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова.
По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные ведут наступление в микрорайоне Динас, а также уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы "Центра" продолжили активное наступление в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки ВСУ в этой агломерации потеряли:
- более 275 человек личного состава;
- два танка;
- четыре бронемашины;
- пикап;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация".