Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале

"Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части", — рассказал он в видеообращении.

По его словам, противник пытается выйти из окружения через север города, одну из таких попыток недавно пресекли российские бойцы. Они улучшают позиции в окрестностях города, перерезая любые возможности восстановления логистики для противника.

ВСУ пытаются спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова, пытаясь контратаковать в городе Родинском, однако не достигают значимого успеха, несмотря на достаточно серьезные боестолкновения.

« "Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем", — констатировал Пушилин.

Ранее в воскресенье глава ДНР сообщил, что украинские подразделения, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. По словам Пушилина , это одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. В центре внимания властей находятся мирные жители, которых необходимо спасти из освобождаемых населенных пунктов и оказать им необходимую помощь.

Здесь проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку . Красноармейск также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово . Он был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Центр" завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова.

По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные ведут наступление в микрорайоне Динас, а также уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

В Димитрове бойцы "Центра" продолжили активное наступление в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

