Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 09.11.2025 (обновлено: 21:00 09.11.2025)
Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска
Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска
Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска
ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
Украинский военнопленный: "Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей"
Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей, рассказал попавший в плен на Красноармейском направлении украинский военный.
Пушилин заявил, что ведется зачистка от ВСУ центра Красноармейска

Пушилин: Красноармейск практически окружен, ведется зачистка центра города

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ВС России зачищают центр Красноармейска от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части", — рассказал он в видеообращении.
Боец показывает разбитую технику ВСУ под Красноармейском
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
7 ноября, 16:12
По его словам, противник пытается выйти из окружения через север города, одну из таких попыток недавно пресекли российские бойцы. Они улучшают позиции в окрестностях города, перерезая любые возможности восстановления логистики для противника.
ВСУ пытаются спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова, пытаясь контратаковать в городе Родинском, однако не достигают значимого успеха, несмотря на достаточно серьезные боестолкновения.
«

"Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем", — констатировал Пушилин.

Ранее в воскресенье глава ДНР сообщил, что украинские подразделения, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. По словам Пушилина, это одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. В центре внимания властей находятся мирные жители, которых необходимо спасти из освобождаемых населенных пунктов и оказать им необходимую помощь.
Здесь проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Красноармейск также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Он был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Центр" завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова.
По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные ведут наступление в микрорайоне Динас, а также уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы "Центра" продолжили активное наступление в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки ВСУ в этой агломерации потеряли:
  • более 275 человек личного состава;
  • два танка;
  • четыре бронемашины;
  • пикап;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
