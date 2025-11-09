https://ria.ru/20251109/pushilin-2053760628.html
ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин
Подразделения российских войск улучшили позиции в Северске Донецкой Народной Республики, где идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
