ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 09.11.2025
ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин
ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин - РИА Новости, 09.11.2025
ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин
Подразделения российских войск улучшили позиции в Северске Донецкой Народной Республики, где идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
ВС России улучшили позиции в Северске, сообщил Пушилин

Пушилин: российские военные улучшили позиции в Северске, где идут городские бои

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили позиции в Северске Донецкой Народной Республики, где идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Северск. Мы видим, что тоже уже (идут – ред.) городские бои, мы видим тоже улучшения и там позиций наших подразделений", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
