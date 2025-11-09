Президент Боливии привел к присяге новое правительство

"Мы будем работать над укреплением современной, суверенной внешней политики, открытой для диалога и отстаивающей принцип многосторонности. Дипломатии, которая наводит мосты, расширяет стратегические альянсы и открывает новые возможности для торговли и сотрудничества для наших граждан", - сказал министр журналистам .