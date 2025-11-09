Президент Боливии привел к присяге новое правительство

https://ria.ru/20251109/prezident-2053836289.html
Президент Боливии Родриго Пас, вступивший в должность 8 ноября, привел к присяге новое правительство, следует из трансляции канала Bolivia TV. РИА Новости, 09.11.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости.
Президент Боливии Родриго Пас, вступивший в должность 8 ноября, привел к присяге новое правительство, следует из трансляции канала Bolivia TV.
Новым главой МИД стал Фернандо Арамайо, работавший в Программе развития ООН.
"Мы будем работать над укреплением современной, суверенной внешней политики, открытой для диалога и отстаивающей принцип многосторонности. Дипломатии, которая наводит мосты, расширяет стратегические альянсы и открывает новые возможности для торговли и сотрудничества для наших граждан", - сказал министр журналистам .
Министром обороны Боливии был назначен адвокат Рауль Салинас Гамарра, министром экономики - экс-глава Центрального банка, экономист Хосе Габриэль Эспиноса, министром углеводородов - экономист Маурисио Мединаселли.
Новому правительству Боливии придется провести глубокие изменения в экономической, правовой и социальной сферах, чтобы вывести страну из кризиса.