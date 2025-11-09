Фицо проведет внеочередное заседание из-за столкновения поездов

БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что утром в понедельник проведет внеочередное заседание кабмина из-за столкновения поездов близ Братиславы.
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. По данным словацкого издания SME, в результате ЧП пострадали около 30 человек.
"Завтра в 09.00 (11.00 мск) собираю экстренное заседание правительства, на котором соответствующие министры проинформируют о первых результатах расследования сегодняшнего крушения поездов. На их основе правительство примет необходимые решения", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
По данным словацкой полиции, столкновение поездов не было лобовым, также в результате удара не произошло схода поездов с рельсов.
