В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х после отключения электричества в Киеве в субботу предупредил Владимира Зеленского, чтобы он не трогал нефтепровод "Дружба".
«
"Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии. <…> Чтобы с "Дружбой" ничего не произошло, Зеленский", — написал он.
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.