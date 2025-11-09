Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
08:58 09.11.2025 (обновлено: 14:26 09.11.2025)
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
Кошкович предупредил Зеленского не трогать "Дружбу" после отключения ТЭС

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х после отключения электричества в Киеве в субботу предупредил Владимира Зеленского, чтобы он не трогал нефтепровод "Дружба".
"Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии. <…> Чтобы с "Дружбой" ничего не произошло, Зеленский", — написал он.

Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Вчера, 10:54
 
В миреУкраинаВенгрияЗолтан КошковичЦентрэнергоУкрэнергоВладимир ЗеленскийАндрей СибигаКиев
 
 
