Додик призвал сограждан участвовать в выборах президента РС БиГ - 09.11.2025
18:15 09.11.2025
Додик призвал сограждан участвовать в выборах президента РС БиГ
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
сараево
милорад додик
оон
республика сербская
босния и герцеговина
сараево
в мире, республика сербская, босния и герцеговина, сараево, милорад додик, оон
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сараево, Милорад Додик, ООН
БЕЛГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик призвал сограждан участвовать в выборах президента РС БиГ, которые назначены 23 ноября.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.
"Эти выборы должны стать выборами "за" Республику Сербскую и "за" политику, которая противостояла всем навязанным решениям и попыткам обесценить РС… Призываю народ выйти на выборы и, конечно, определиться за политику, которая до сих пор показала себя как выраженно сербская, которая защищала Республику Сербскую. У нас были из-за этого значительные проблемы, но мы выстояли в защите", - заявил агентству СРНА глава правящего "Союза независимых социал-демократов".
Парламент РС БиГ 22 августа проголосовал за проведение референдума с вопросом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?" Сам Додик сказал в середине октября, что референдум в РС БиГ о решениях Суда БиГ и ЦИК, скорее всего, пройдет 9 января, в День Республики Сербской.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента РС БиГ.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вулин прокомментировал возможные выборы президента Республики Сербской БиГ
5 ноября, 08:01
 
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сараево, Милорад Додик, ООН
 
 
