Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине

Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen от 27 октября с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" и заявило, что эти слова совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну. Позднее Франкен в интервью RTBF отрицал, что угрожал "стереть Москву с лица земли", и попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.