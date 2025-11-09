Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 09.11.2025
09:10 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/politik-2053751370.html
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 09.11.2025
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал генсека НАТО Марка Рютте прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны.
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине

Мема призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал генсека НАТО Марка Рютте прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны.
В субботу Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику". И в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира". При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
"Уничтожить Россию". На Западе набросились на Рютте
Вчера, 22:29
"Уничтожить Россию". На Западе набросились на Рютте
Вчера, 22:29
"Рютте должен прекратить отправлять оружие на Украину, если он действительно обеспокоен ядерной войной. НАТО должна прекратить расширение на Украину, если мы не хотим оказаться в ядерной войне", - написал политик в соцсети Х.
Он также указал на то, что Рютте, несмотря на свою якобы обеспокоенность ядерной риторикой, "забыл сделать выговор" главе МО Бельгии Тео Франкену за его угрозы "стереть Москву с лица земли".
Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen от 27 октября с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" и заявило, что эти слова совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну. Позднее Франкен в интервью RTBF отрицал, что угрожал "стереть Москву с лица земли", и попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
 
