Песков прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Песков прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 09.11.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, сообщил пресс-секретарь президента РФ...
Песков прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Песков: Россия нуждается в разъяснениях США по ядерным испытаниям