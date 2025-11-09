Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями - РИА Новости, 09.11.2025
14:03 09.11.2025
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями
россия, дмитрий песков, павел зарубин
Новое оружие России, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" - мировые прорывные технологии, они могут появиться и у других стран, но нескоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И появятся они, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, нескоро", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин назвал испытания "Посейдона" и "Буревестника" анонсированной работой
4 ноября, 22:19
 
Новое оружие РоссииРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
