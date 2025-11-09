Рейтинг@Mail.ru
Решение по ядерным испытаниям должно быть обоснованным, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2025
13:54 09.11.2025
Решение по ядерным испытаниям должно быть обоснованным, заявил Песков
Решение по ядерным испытаниям должно быть обоснованным, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2025
Решение по ядерным испытаниям должно быть обоснованным, заявил Песков
Новости. Решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2025
Новости
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Андрей Белоусов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Решение по ядерным испытаниям должно быть обоснованным, заявил Песков

Песков: решение о возможных ядерных испытаниях должно быть обоснованным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение (о возможном проведении ядерных испытаний - ред.). Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Россия Дмитрий Песков Павел Зарубин Андрей Белоусов межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
