Рейтинг@Mail.ru
Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 09.11.2025 (обновлено: 07:42 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/parom-2053730557.html
Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи
Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи - РИА Новости, 09.11.2025
Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи, простояв на рейде более двух суток, и... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:02:00+03:00
2025-11-09T07:42:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
россия
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053620750_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_af357398830d047c8698ae91d20ae9a1.jpg
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053577771.html
https://ria.ru/20251106/rejs-2053123138.html
https://ria.ru/20251029/parom-2051564627.html
сочи
трабзон (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053620750_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4d8dc2d4d587ab92f80c16a40ac3c38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, трабзон (провинция), россия, вениамин кондратьев
Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Вениамин Кондратьев
Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи

Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи и вернется в Трабзон

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи, простояв на рейде более двух суток, и возвращается в Трабзон, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
"Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю", — сказал собеседник агентства.
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Порт Сочи, где ожидается паром Seabridge, работает круглосуточно
7 ноября, 23:44
Seabridge вышел в рейс в среду вечером, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома осмотрели водолазы. Около 13.50 мск пятницы судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.
Пассажиры провели в ожидании швартовки больше двух с половиной суток. Одна из пассажирок рассказала РИА Новости, что находящиеся на борту готовы вернуться в Турцию.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды
6 ноября, 08:59
Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие российские города.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на десять дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи — Трабзон — Сочи" официально зарегистрирована в российском минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сказал ранее РИА Новости Сергей Туркменян.
Шестнадцатого октября Seabridge выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в тот же день, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен без согласия принимающей стороны. Глава региона назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в минтранс о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планировалось выполнять два рейса парома.
Паром Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
29 октября, 16:56
 
СочиТрабзон (провинция)РоссияВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала