Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи

СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи, простояв на рейде более двух суток, и возвращается в Трабзон, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

"Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи . Паром возвращается в Трабзон , не высадив своих граждан на родную землю", — сказал собеседник агентства.

Seabridge вышел в рейс в среду вечером, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома осмотрели водолазы. Около 13.50 мск пятницы судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.

Пассажиры провели в ожидании швартовки больше двух с половиной суток. Одна из пассажирок рассказала РИА Новости, что находящиеся на борту готовы вернуться в Турцию

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие российские города.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на десять дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи — Трабзон — Сочи" официально зарегистрирована в российском минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сказал ранее РИА Новости Сергей Туркменян.

Шестнадцатого октября Seabridge выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в тот же день, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен без согласия принимающей стороны. Глава региона назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в минтранс о невозможности организации работы данного парома.