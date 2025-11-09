Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи

СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи, простояв на рейде более двух суток, и возвращается в Трабзон, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Seabridge вышел в рейс в среду вечером, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома осмотрели водолазы. Около 13.50 мск пятницы судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.
Пассажиры провели в ожидании швартовки больше двух с половиной суток. Одна из пассажирок рассказала РИА Новости, что находящиеся на борту готовы вернуться в Турцию.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие российские города.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на десять дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи — Трабзон — Сочи" официально зарегистрирована в российском минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сказал ранее РИА Новости Сергей Туркменян.
Шестнадцатого октября Seabridge выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в тот же день, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен без согласия принимающей стороны. Глава региона назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в минтранс о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планировалось выполнять два рейса парома.