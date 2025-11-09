Рейтинг@Mail.ru
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/oruzhie-2053735752.html
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну - РИА Новости, 09.11.2025
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну
Поставки иностранного оружия повстанцам в охваченный военными действиями регион Дарфур на западе Судана в нарушение эмбарго ООН происходят с ведома кураторов... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T03:20:00+03:00
2025-11-09T03:20:00+03:00
судан
дарфур
оаэ
андрей черновол
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_200:0:1000:450_1920x0_80_0_0_7b3b81115431b2d51256c735dde7346b.jpg
https://ria.ru/20251108/posol-2053665714.html
https://ria.ru/20251108/posol-2053589782.html
судан
дарфур
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_312:0:912:450_1920x0_80_0_0_0926e0801b99a2276cdd86de77848d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судан, дарфур, оаэ, андрей черновол, оон
Судан, Дарфур, ОАЭ, Андрей Черновол, ООН
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну

Черновол: реэкспорт оружия в Дарфур идет с ведома кураторов досье Судана в ООН

© Фото : Sudan TribuneПоследствия обстрела на западе Судана
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Sudan Tribune
Последствия обстрела на западе Судана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Поставки иностранного оружия повстанцам в охваченный военными действиями регион Дарфур на западе Судана в нарушение эмбарго ООН происходят с ведома кураторов суданского досье в ООН, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Андрей Черновол.
Постоянный представитель африканской страны при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан ранее заявил, что Судан призвал Совбез ООН ввести полное оружейное эмбарго в отношении ОАЭ и признать боевиков из Сил быстрого реагирования (СБР) террористами. По словам дипломата, ОАЭ переправляют СБР оружие, полученное, в частности, из Великобритании.
Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения
Вчера, 15:21
"Множатся западные публикации о реэкспорте иностранного оружия в Дарфур в нарушение соответствующего ооновского эмбарго, в том числе с ведома самих "пенхолдеров" суданского досье в СБ ООН, в частности, Великобритании, которые упорно, игнорируя даже последние проявления геноцида в Дарфуре, пытаются уравнять законные власти с иностранными террористами-боевиками", - сказал Черновол.
По его словам, кураторы суданского досье, а также их западные и ооновские "единомышленники", по-прежнему настроенные на силовое приведение к власти в Судане так называемых "демократов", упорно игнорируют реальность и растущее количество жертв из-за действий повстанцев.
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России
Вчера, 03:09
 
СуданДарфурОАЭАндрей ЧерноволООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала