Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну

ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Поставки иностранного оружия повстанцам в охваченный военными действиями регион Дарфур на западе Судана в нарушение эмбарго ООН происходят с ведома кураторов суданского досье в ООН, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Андрей Черновол.
Постоянный представитель африканской страны при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан ранее заявил, что Судан призвал Совбез ООН ввести полное оружейное эмбарго в отношении ОАЭ и признать боевиков из Сил быстрого реагирования (СБР) террористами. По словам дипломата, ОАЭ переправляют СБР оружие, полученное, в частности, из Великобритании.
"Множатся западные публикации о реэкспорте иностранного оружия в Дарфур в нарушение соответствующего ооновского эмбарго, в том числе с ведома самих "пенхолдеров" суданского досье в СБ ООН, в частности, Великобритании, которые упорно, игнорируя даже последние проявления геноцида в Дарфуре, пытаются уравнять законные власти с иностранными террористами-боевиками", - сказал Черновол.
По его словам, кураторы суданского досье, а также их западные и ооновские "единомышленники", по-прежнему настроенные на силовое приведение к власти в Судане так называемых "демократов", упорно игнорируют реальность и растущее количество жертв из-за действий повстанцев.