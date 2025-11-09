Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну

ДОХА, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Поставки иностранного оружия повстанцам в охваченный военными действиями регион Дарфур на западе Судана в нарушение эмбарго ООН происходят с ведома кураторов суданского досье в ООН, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Андрей Черновол.

По его словам, кураторы суданского досье, а также их западные и ооновские "единомышленники", по-прежнему настроенные на силовое приведение к власти в Судане так называемых "демократов", упорно игнорируют реальность и растущее количество жертв из-за действий повстанцев.